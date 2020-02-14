لا زينة ولا شيرين.. عمرو دياب يحسم الجدل: زي مانتي لـ دينا الشربيني

"واما تيجي سيرتك في الكلام بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول، زي مانتي انتي عندي، زي مانتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية".. حالة من الجدل أثارتها كلمات أحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب "زي مانتي"، التي طرحها مؤخرًا ضمن ألبومه الأخير "سهران".

كلمات الأغنية التي حملت في ثناياها الحنين للماضي، قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بربطها بزوجة الفنان السابقة شيرين رضا، أو أم أولاده زينة عاشور، حتى بات البعض يجزم بأن الكلمات موجهة لإحداهما.

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لـ دينا الشربيني.. الهضبة يحسم الجدل

وفي مفاجأة لمتابعيه، وجه الفنان عمرو دياب، رسالة رومانسية للفنانة دينا الشربيني، خلال الاحتفالات بعيد الحب، اليوم، والتي تعد أول رسالة صريحة من الفنان للأخيرة، عقب الكثير من الأحاديث والشائعات التي طالتهما مؤخرًا.

ونشر الهضبة خلال حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالأخيرة خلال تناولهما الطعام على إحدى الطاولات، معلقًا: "عيد حب سعيد".

وتابع: "زي مانتي"، في إشارة لأحدث أغنياته التي أثارت الجدل.

وتفاعل العديد من الرواد والمتابعين مع الصورة والكلام الموجه لـ"الشربيني".

وكان الهضبة طرح ألبومه "سهران" مؤخرًا، بعد فترة انتظار طويلة من جماهيره، طرح خلالها العديد من الأغاني المنفردة التي لاقت رواجًا كبيرًا، ليحتفظ بعادته مؤخرًا بالاحتفال بالفلانتين بشكل مميز.