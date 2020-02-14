بعد هاشتاج مقاطعته.. محمد رمضان مع نور اللبنانية: نجاح مرعب

تصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث على الإنترنت خلال الأيام الماضية، عقب اشتعال أزمته الأخيرة مع أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف نهائياً بسبب أزمته مع الفنان.

وعقب الكثير من الردود المتوازية بين الطرفين، دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج يدعوا لمقاطعة الفنان وأعماله، تحت عنوان "قاطعوا محمد رمضان"، الذي تصدر المركز الأول فور تدشينه.

واليوم، شارك الفنان، عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة، من كواليس مسلسله القادم "البرنس"، المُقرر عرضه في رمضان.

وأظهرت الصورة الفنان وهو يلتف يديه حول الفنانة اللبنانية نور، مُعلقًا: "جمعة مباركة، رضوان البرنس و علا من كواليس مسلسل البرنس، ثقة في الله نجاح مُرعب".

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لترد عليه الأخيرة: "يا رب النجاح بإذن الله، صباحك فل".

محمد رمضان يشارك في هاشتاج مقاطعته

وكان رمضان شارك في هاشتاج "قاطعوا محمد رمضان"، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو له والجماهير ملفتة حوله في الشارع.

وكتب رمضان: "الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد.. وأنا فعلا هدومي اتقطعت في الشارع".