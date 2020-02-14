منها التوتر.. 10 أسباب لعدم فقدان وزنك أثناء الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

"لماذا لا أفقد وزني؟"، هذا السؤال حيّر البعض، خاصة إذا كانوا يتبعون نظامًا غذاءً صحيًا، مع ممارسة الرياضة 4 أيام على الأقل أسبوعيًا.

هناك عدة أسباب وراء هذه المشكلة، نرصدها لكم وفقًا لما ذكر موقع "news".

1- الإفراط في تناول الأطعمة الصحية، فكونها صحية لا يعني أنك تستطيع أن تأكل كميات ضخمة دون حساب للسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك.

2- تناول الطعام المناسب للتمارين الرياضية بما فيه الكفاية، حتى تساعد جسمك على خسارة الوزن الذي تحتاجه، لأن جسمك يحتاج إلى "الوقود" لحرق الدهون، استعن بخبير تغذية ورياضة لمعرفة ما يحتاجه جسدك بالضبط أثناء ممارسة الرياضة

3- قلة النوم، يؤدي إلى ثبات الوزن أيضًا، كمل يقلل من فوائد النظام الغذائي الذي تتبعه.

أظهرت نتائج الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام أقل من سبع ساعات يوميًا، هم أكثر عرضة لارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ويصابوا بالسمنة أكثر أولئك الذين ينامون أكثر

وبحسب مجلة The Healthy Mummy الصحية، فإن النساء اللائي يحصلون على عدد ساعات أقل من 5 ساعات يوميًا، هن أكثر عرضة بنسبة 32 في المائة لزيادة الوزن مقارنة بالنساء اللائي ينامون سبع ساعات على الأقل في الليلة.

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4- تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات العالية على مدار اليوم وإن كانت بكميات صغيرة، يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.

5- عدم ممارسة الرياضة بالشكل الكافي والصحيح لحرق الدهون، يؤدي إلى عدم فقدان الوزن أيضًا.

6- تناولك لوجبات كثيرة وذات سعرات حرارية عالية، في اليوم "الفري" يخرب عليك التزامك طيلة أيام الأسبوع.

7- لا تتناول وجبات ذات سعرات عالية بعد ممارسة التمارين الرياضة، فلن يكون للتمرين أي فوائد.

8- تعرضك للتوتر، يؤدي إلى زيادة هرمون كورتيزون الغلوكورتيكويد، الذي يلعب دوراً في تطور السمنة، وفقاً للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.

ويُعرف هذا الهرمون بأنه يعيد توزيع الأنسجة الدهنية البيضاء في منطقة البطن، بالإضافة إلى أنه يزيد من الشهية.

9- بعض الأمراض تؤثر على الوزن وتساعد على زيادته، مثل تكيس المبايض، وأمراض الغدة الدرقية.

10- بعض الأدوية، يكون لها آثار جانبية تساهم في زيادة الوزن لعدد من الأشخاص كذلك، مثل الأدوية الهرمونية لتحديد النسل أو انقطاع الطمث، والستيرويدات الفموية ، وبعض مضادات الاكتئاب ، وأدوية السكري.