محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
في ظل احتفال العالم اليوم بعيد الحب يبحث الكثير عن أفضل لغات الجسد للتعبير عن الحب، ولها أهمها العناق الذي يساهم في نقل مشاعر الحب بين الطرفين بكل سهولة، سواء بين الأزواج أو حتى الأهل والأصدقاء.
ويحقق العناق فوائد صحية مختلفة لدوره في ارتفاع مستويات الأوكسيتوسين وهي مادة كيميائية لها العديد من الفوائد الصحية، وللتعرف على فوائد العناق المختلفة اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد صحية متنوعة يحققها لها العناق.. أهمها محاربة الاكتئاب وخفض الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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