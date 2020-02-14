"حكايته وأسعار الهدايا والخروجات وكورونا".. كل ما تريد معرفته في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتفل العالم اليوم الجمعة 14 فبراير بعيد الحب، وتتعدد مظاهر الاحتفال به ومنها تبادل الهدايا والورود والأغاني الرومانسية.

ويشغل بال الكثير البحث عن أفضل الأماكن التي يمكن قضاء بعض اللحظات الرومانسية فيها بأقل الأسعار، وتتعدد اختيارات الأماكن لكن الفاصل هو الميزانية المحددة، لذلك نرشح لكم عددا من أماكن الخروجات التي يمكن اختيارها لقضاء أسعد اللحظات مع شريك الحياة، وبميزانية لا تزيد عن 100 جنيه.

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- ويرغب بعض الأزواج في الاحتفال بعيد الحب في المنزل، وتسرع الزوجات للتحضير لهذه المناسبة وخلق أجواء من شأنها إضفاء الرومانسية على البيت، لذلك إليك بعض الأفكار للحصول على ليلة "فلانتين" رومانسية متميزة مع الزوج.

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- إذا كنت ترغب في تقديم هدايا لزوجتك الحامل لتسعدها في يوم الحب، فإليكم بعض الأفكار التي يمكن تقديمها.

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- من قال إن عيد الحب يقتصر على العشاق فقط؟ إنه فرصة جيدة للعزاب لقضاء أفضل الأوقات مع الأصدقاء والأحباء والأهل والتعبير عن مشاعرهم، أو لشراء ما يتمنوه دون انتظار لأن يهاديه لهم أحدهم في المستقبل، هناك أفكار يمكن أن تفعلها الفتاة العازبة في عيد الحب.

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- عندما تكون ميزانيتك محدودة، فإن البحث عن هدية عيد الحب لشريك حياتك يكون مرهقًا، وقد تتسبب الحيرة في تحديد هدية لتأخير اختيارها حتى يوم "الفلانتين" بسبب "الميزانية".

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- يفكر البعض في التركيز على الهدايا التي تتماشى مع نمط صحي جيد مفيد لشريك حياته. لذا نذكر لكن مجموعة من الأفكار لهدايا صحية يمكن تقديمها لشريك حياتكن.

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- يعيش العالم بشكل عام، والصين بشكل خاص، حالة من الخوف وربما الفزع بسبب انتشار فيروس "كورونا الجديد"، والذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص حتى الآن، بينما تخطى عدد المصابين 42600 شخص. وفي الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفال بعيد الحب العالمي في يوم 14 فبراير الجاري، باللقاء وتبادل الهدايا واللحظات الحميمية، فإن الخوف في الصين يزداد لحظة بلحظة مع الإعلان عن إصابة أو حالة وفاة جديدة، بسبب ارتفاع معدل الانتشار بين الناس.

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- هناك الكثيرون ممن يشعرون بثقل هذا اليوم عليهم، ويشعرون بالكره تجاهه، وحتى في الأدب العالمي فلا يحظى هذا اليوم بالكثير من الاحتفاء لدى الكتاب.

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- إذا كنتم ممن يهتمون بعلم الفلك والأبراج، توضح لنا خبيرة الأبراج الدكتورة رانيا شارود في تصريحها لـ"الخليج 365"، توقعات الأبراج في فبراير "شهر الحب"، ووصف حالة الحب التي يعيشها كل برج في أغنية رومانسية.

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- كثيرون لا يعلمون السبب الحقيقي للاحتفال بعيد الحب، ولماذا أصبح هذا اليوم هو 14 فبراير تحديدًا؟، ولماذا أصبحت الورود وكروت المعايدة من مراسم الاحتفال بهذا اليوم، وما وجه الاختلاف بينه وبين عيد الحب المصري في 4 نوفمبر من كل عام؟

بدأ الاحتفال بعيد الحب العالمي عندما أُعدم "فالنتاين" في 14 فبراير عام 270 بعد الميلاد، أما الاحتفال بعيد الحب المصري بدأ عام 1988، على يد الصحفي مصطفى أمين.

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