إطلالات باللون الأحمر من ديمة الجندي

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 07:43 مساءً - تميزت الفنانة السورية ديمة الجندي باطلالات عديدة ومتنوعة بألوانها وموديلاتها، ومن أبرز الألوان التي اختارتها اللون الأحمر المميز، الذي تعشقه الكثيرات من النساء، لذا جمعنا لمُحِبَّاتِ اللون الأحمر، هذه الاطلالات؛ ليستوحين منها ما يناسبهن.
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أطلَّت ديمة بفستان بسيط باللون الأحمر الداكن المصمَّم بأكمام طويلة وبشكل ضيق من الخصر ويتسع من أسفله، وأكملته بشعرها المموج والاكسسوارات الناعمة ليناسب الحفلات البسيطة، وتأنقت بفستان أكثر أنوثة ومناسب للمناسبات الضخمة، صُمِّمَ بكُمٍّ واحد عريض وبشكل واسع بذيل من الخلف، وبتصميم قصير من الأمام، ونسَّقَت لإبراز جمال الفستان، تسريحة الشعر المنسدل مع المجوهرات التي تميل للضخامة، واختارت أيضًا جمبسوت أحمر صُمِّمَ بأكمام قصيرة مكشوفة الأكتاف مع حزام أسود للخصر، لمظهر شبابي أنثوي.
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خيار اللون الأحمر من ديمة الجندي
كما تجمَّلَت بفستان قصير أحمر مصمَّمٍ بشكل ناعم لخيار أكثر شبابيةً، وتزينت بفستان أحمر يكسوه الترتر واللمعة المميزة، صُمِّمَ بشكل منفوش ومكشوف اليدين وزُين بحزام ناعم للخصر، وأكملت جماله بشعرها المموج والمجوهرات الماسية التي أضافت لها الكثير من الأنوثة، وارتدت في افتتاح أحد الافلام المصرية فستانًا قصيرًا أحمر مدمجًا بقماش الدانتيل وبقَصَّة مموَّجة في الأسفل، وكان من توقيع المصممة ياسمين حوا، وظهرت في اطلالة بسيطة ببنطال أحمر طويل مزين بأزرار في منطقة البطن، ونسَّقَتْه مع بلوزة بيضاء مكشوفة الأكتاف.
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