مجوهرات ملكية فاخرة ليوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 07:43 مساءً - لسهرة يوم الحب، تبحث المرأة دائماً عن أكثر الإطلالات تألّقاً.. لذلك، ترتدي أجمل ما لديها من فساتين وأزياء لافتة إلا أنها تحتار في اختيار المجموهرات الفاخرة التي تليق بها من أقراط وأساور وخواتم وقلادات.

أقراط Les Oiseauc Liberes من كارتييه Cartier



فاختيار المجوهرات، بالأخص ليوم الحب، من أكثر المهام صعوبةً نظراً لرغبة المرأة في التقيّد باللون الأحمر للأحجار الكريمة التي ترصّع المجوهرات.. فيأتي حجر الياقوت على رأس القائمة.

لذلك، نضع اليوم بين يديك الخليج 365 مجموعة من أحدث الإصدارات لأروع المجوهرات التي عمدت دور المجوهرات العالمية إلى إطلاقها ليوم الحب، مسهّلةً على المرأة عملية الاختيار للقطع الفاخرة المرصعة بأرقى الأحجار الكريمة لكي تتوهّج في هذه السهرة الشاعرية المميزة أنوثةً وألقاً.

تابعي المزيد:أفخم مجوهرات شتاء 2020 خيار النجمات

أرقى المجوهرات الملكية ليوم الحب

خاتم Colours of Love من دار فابرجيه Fabergé ليوم الحب

خاتم Colours of Love من دار فابرجيه Fabergé



ليوم الحب، أطلقت دار فابرجيه Fabergé الرائدة في ابتكار أروع المجوهرات، مجموعة خواتم Colours of Love المميزة والمرصعة بالياقوت والزمرد والسافير.

وقد اخترنا لك من ضمن المجموعة هذا الخاتم ذا التصميم المعاصر المصنوع من الذهب الأصفر والمرصّع بالياقوت الأحمر وحبات الألماس الفاخرة.

سيبدو هذا الخاتم رائعاً إذا ما اعتمدته مع سوار مرصّع بالياقوت والألماس أيضاً لاستكمال الإطلالة.

تابعي المزيد:أقراط طويلة فخمة لإطلالة مبهرة

أقراط متدلية من مز جيمس M's Gems ليوم الحب

أقراط متدلية من امز جيمس M's Gems ليوم الحب



تألقي بإطلالة غاية في الأناقة في يوم الحب هذا العام مع هذه الأقراط الرائعة من مز جيمسM's Gems. تم ابتكارها من الفضة الإسترلينية بتصميم على شكل زهرة تتدلى منها حلية مستديرة، وتتزين بأحجار الياقوت والماسات البراقة.

Advertisements

نسقي هذه الأقراط الفريدة بتصميمها والأحجار الكريمة التي ترصعها مع فستان من الساتان الأحمر لإطلالة أنثوية بحتة.

تابعي المزيد: خواتم زمرد من ارقى دور المجوهرات لمناسبات شتاء 2020

أقراط من بوتشيلاتي BUCCELLATI ليوم الحب

أقراط من بوتشيلاتي BUCCELLATI ليوم الحب



اخترنا لك هذه الأقراط من علامة بوتشيلاتي الإيطاية الفاخرة لتتألقي بها في يوم الحب. فهي مصممة يدوياً بمزيج من الذهب الأبيض والذهب الأصفر، ومرصّعة بثماني حبات متلألئة من الألماس الأبيض تحيط حجر العقيق الأحمر الكريم الملكي.

نسقيها مع قلادة من المجموعة ذاتها وفستان أسود بياقة مفتوحة لتجذبي الأنظار في تلك السهرة الشاعرية.

تابعي المزيد: أجمل المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة

سوار Possession من بياجيه PIAGET ليوم الحب

سوار Possession من بياجيه PIAGET ليوم الحب



من مجموعة Possession الرائدة من علامة بياجيه Piaget العالمية والمميزة بأحجارها الكريمة فائقة الفخامة، اخترنا لك ليوم الحب هذا السوار المصمم من الذهب الوردي تتربع في وسطه حبّة من حجر العقيق الفريد من نوعه والذي يحمي المرأة التي ترتديه من الطاقة السلبية، بالإضافة إلى حبة من الألماس.

ارتدي هذا السوار مع أساور أخرى ناعمة بالأسلوب ذاته لإطلالة عصرية.

تابعي المزيد: 5 أحجار كريمة لا تستغني عنها في مجوهراتك