أفضل الزيوت الطبيعية لتكثيف الرموش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 07:43 مساءً - الرموش الطبيعية الكثيفة هي عنوان جمال أي صبيّة، والاهتمام بها لا يقل أهمية عن الاهتمام والعناية ببشرتكِ مثلاً، خاصة إن كنتِ تعانين من مشكلة الرموش الخفيفة، لذا إليكِ أفضل أنواع الزيوت الطبيعية؛ التي تساعدكِ على تكثيف الرموش.



زيت الزيتون

جربي زيت الزيتون



يحتوي زيت الزيتون على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على منع تساقط الرموش، وتقوية الخصلات، يمكنكِ اعتماده عن طريق: استخدام قطنة عليها قطرات زيت الزيتون، وضعيها برموشكِ النظيفة، بعد غسلها جيداً من آثار الماسكارا أو الأتربة، واتركي زيت الزيتون عليها.



كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعياً؛ للحصول على رموش كثيفة وطويلة، وحاولي تجنب دخول الزيت قدر الإمكان إلى عينيك.



زيت الخروع

جربي زيت الخروع



له تاريخ طويل في جمال وصحة الشعر بشكل عام، ومعروف بفوائده لزيادة كثافة شعر الرموش والرأس كذلك، لهذا يمكنك استخدام فرشاة ماسكارا نظيفة ووضعها بزيت الخروع، وتمشيط رموشكِ.

يفضل عمل هذا الماسك قبل النوم، للحصول على أفضل نتيجة.

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زيت السمسم

جربي زيت السمسم



استخدمي فرشاة ماسكارا قديمة أو قطعة قطنية، وضعي زيت السمسم على رموشكِ، واتركيه طوال اليوم.

كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعياً، مع المداومة حتى تلاحظي الفرق.



زيت اللوز

جربي زيت اللوز



ضعي القليل من قطرات زيت اللوز، على رموشكِ قبل النوم، للحصول على أفضل نتيجة ورموش صحية.

كرري العملية أكثر من مرة في الأسبوع، للحصول على رموش كثيفة.



عن تجربة هذه الخلطات، تجنبي قدر الإمكان دخول الزيت إلى عينيكِ، لمنع حدوث أي نوع من الحساسية.

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