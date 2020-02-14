وصفات طبيعية لعيون لامعة تفيض بالحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 07:43 مساءً - يقولون العيون مرآة الروح فماذا لو جعلتِ من عينيكِ اللّامعة تشي بروحكِ الطيبة والمرحة والعاشقة وماذا لو أخبرتِ الجميع بأنّكِ تعشين مع شريككِ أجمل قصّة حبّ لا تنتهي، كلّ ذلك عبر إضفاء لمعة لعينيكِ عبر استخدام خلطات طبيعية.. فبريق العينين يفضح العشّاق.

تابعي المزيد: ماسك بياض البيض والنشا للوجه

وصفات طبيعية لعيون لامعة

عيون لامعة

كمّادات الشاي الورق: حضّري كوباً من مغلي أوراق الشّاي، من دون سكّر، وضعيه في الثلاجة، أخرجي الشّاي عندما تُلاحظين أنّ الطبقة العلويّة قد بدأت بالتجمّد، أضيفي بضع قطرات من ماء الورد، بلّلي القطنة بهذا المزيج وضعيها على عينيك، استرخي قليلاً، ثمّ كرّري هذه العمليّة، إلى أن تشعري بانتعاش عينيك.



عصير التفّاح: تمزج ملعقة كبيرة من عصير التفّاح بملعقة من عصير الجزر وملعقتين من ماء الورد. تمسح العينان بقطنة مبلّلة بهذا الخليط أو يوضع ككمّادات للعين.



العسل الصافي: يعمل العسل الصافي كمطهر يزيل جزيئات الغبار من العينين، كما أنه مرطب يمنحها بريقاً لافتاً، لذا ينصح بوضع قطرة من العسل يومياً في كل عين، وتركها لمدة 5 دقائق ثم شطف العينين بالماء.



ماسك الخيار: يتمّ تقطيع الخيار إلى قطع رفيعة وتوضع بالبرّاد، ثمّ توضع على العينين لمدّة لا تقلّ عن 10 دقائق.



زيت جوز الهند: يتم استخدامه عن طريق وضع كمية من الزيت في الكفين، وتدليك منطقة ما حول العينين به، ويُترك لمدّة 2-3 ساعات، ثمّ يُغسل بالماء النظيف.



ماء الورد: تغسل العينان كلّ صباح بماء الورد لإزالة آثار التعب والإجهاد، فماء الورد يعتبر تونيك طبيعيّاً لإنعاش البشرة والعيون عموماً.



بذور الشمر: يمكن استخدامها عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق البذور إلى القليل من الماء، ومزجهما لتكوين عجينة، وبعد ذلك يتمّ لفّ الخليط بقطعة قماش رطبة، والضغط على العينين المتعبتين، وفي حال وجود حكة فيمكن غسل العينين بالمستخلص المائيّ للبذور.



Advertisements

تابعي المزيد: طريقة تعريض الفك طبيعيًا بالمكياج



نصائح للحصول على عيون لامعة

عيون لامعة

احرصي على عدم الغضب أو تمكين المشاعر السلبية من قلبكِ؛ ذلك أن الوصفات جميعها لا تفلح في إكساب عينيكِ بريقاً إن كنتِ تشعرين بالحزن داخلياً، لذا، احرصي على تكريس المشاعر الإيجابية داخلكِ. تناول غذاء صحي ومتوازن، يشمل الفواكه، والخضار خاصة الورقية منها، والأسماك المحتوية على أحماض الأوميغا 3 الدهنية، مثل سمك السلمون. وهناك أطعمة مفيدة لبريق العين كالبلح، اللّوز، الفول السودانيّ والزبدة، إضافة إلى الخضار الورقيّة بجميع أنواعها، مثل الخسّ، الجرجير والبقدونس، فكلّها غنيّة بالفيتامينات المفيدة لجمال ونضارة العين. الحفاظ على وزن صحيّ: فالسمنة تزيد خطر الإصابة بمرض السكري الذي يسبّب مشاكل في الشبكية، أو الماء الزرقاء. استخدام النظارة الشمسية التي تحمي العينين من أشعة الشمس الضارة وخاصة الأشعة فوق البنفسجية. ترطيب العينين عبر استخدام قطرات العين الزيتية المسيلة للدموع (OTC)، للحفاظ على رطوبة العينين، وعبر تناول زيت السمك المحتوي على أحماض أوميغا3، والذي يقلّل التهابات العينين المسبّبة للجفاف. التوقف عن استخدام العدسات اللاصقة التي قد تسبّب الجفاف لعينيكِ.

تابعي المزيد: ما هو أفضل أنواع الكونسيلر؟