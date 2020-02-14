أسما شريف منير في الفلانتين.. عيد حب سعيد مع القطط والكلاب

يستعد المشاهير للاحتفال بيوم الفلانتين الموافق 14 فبراير من كل عام، بمشاركة طرق احتفالاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة الرسائل الرومانسية.

ومن جانبها قررت خبيرة التجميل والإعلامية أسما شريف منير، الاحتفال بطريقة مختلفة، رفقة قطتها وكلبيها، حيث نشرت صورة جمعتهم معا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "عيد حُب سعيد".

وتفاعل الكثير من متابعي أسما مع صورتها، التي اقتربت من 20 ألف تسجيل إعجاب.

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كنت هحاول الانتحار.. وقلت طب أموت نفسي بسبب اللي حصل

وكانت تحدثت أسما شريف منير، عن الأزمات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقائها مع لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، قبل أيام.

وتحدثت "أسما"، عن الهجوم الذي تعرضت له على السوشيال ميديا، بسبب حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وأضافت: "أنا بطلع على السوشيال ميديا بطبيعتي جدا ومبفكرش حتى أطلع هعمل إيه واتعلمت إني متكلمش في دين ولا في سياسة"، مشيرة إلى أنها: "متسرعة وتلقائية وتتكلم براحتها".

وتابعت: "أنا طلعت واتأسفت والموضوع اتقفل"، لافتة إلى أنها لم تتحمل الهجوم الذي تعرضت له: "كنت بقول لو هما عارفين أنا قاعدة عاملة إزاي دلوقتي لأني مقصدش خالص وقفلت السوشيال ميديا وعيطت لأني لقيت الموضوع كبير عليا قوي، ولو يعرفوني اللي شتموني هيعرفوا إني حقيقي مش هقصد".

واستكملت: "مبقتش فاهمة حاجة وكان موضوع صعب وأنا عيطت، وكنت هحاول الانتحار وقولت طب أموت نفسي لأني حسيت بسواد رهيب، والناس اللي هي قاعدة بتقرر قرارات لبني آدمين وبيقولوا أوقفوا برنامجها وحللوا لها دمها".