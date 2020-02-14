الامارات | زيادة الوزن غير المبررة.. فتشوا عن هذا السبب!

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن غير المبررة.. فتشوا عن هذا السبب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أورد المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن زيادة الوزن غير المبررة، أي التي لا ترجع إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، تنذر بقصور الغدة الدرقية.

وأوضح المركز الألماني أن قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب نقص هرمون الثيروكسين، والذي يتسبب في بطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ومن ثم زيادة الوزن.

Advertisements

وإلى جانب زيادة الوزن تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية أيضاً شحوب البشرة وجفافها وتقصف الشعر وتساقطه والإمساك المزمن وتراجع القدرة على التركيز وبذل المجهود والتعب والخمول واضطرابات النوم واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء.

لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بقصور الغدة الدرقية.