قبل السوبر الأفريقي.. نصائح تجعل زوجك الزملكاوي يشاهد المباراة في المنزل

دقائق وتنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي، في إطار بطولة السوبر الأفريقي، على ملعب نادي الغرافة القطري، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يتنافس الفريقان بطلي الكونفدرالية وأمم أفريقيا، خلال النسخة الماضية، على حمل اللقب، والكأس عقب مرور 90 دقيقة من عُمر المُباراة.

ومع استعداد الزملكاوية لمشاهدة المُباراة من المدرجات والكافيهات حيث يتجمعن مع أصدقائهن، يقدم "هن" للزوجات خطوات بسيطة لتجعلي زوجك يشاهد المباراة معك في المنزل.

- رتبي المنزل جيدًا حتى يعم الهدوء أثناء الماتش.

- حاولي ضبط إضاءة الغرفة الموجود بها الشاشة التي يشاهد منها المُباراة.

- من الممكن تركيب سماعات للتلفزيون، بحيث يصبح الصوت مجسما.

- إذا كان لديك أطفال صغار يمكنك تركهم في عند حد أقاربك، أو تنبيههم بعدم الإزعاج أثناء المشاهدة.

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- إذا كان أطفالك كبار في السن يمكنك شراء "تي شرتات" المنتخب، وخلق جوا رياضيا في المنزل.

- جهزي بعض التسالي، مثل: "اللب، الفول السوداني، والفيشار"، أو الساندوتشات الخفيفة مع بعض العصائر والمشروبات المثلجة.

- شاركي زوجك حماسه حتى وإن لم تكونى من مشجعي كرة القدم.

- لا تستفزيه بتشجيعك لمنتخب منافس.

- لا تكثري من الأسئلة الكروية خلال المباراة.

- يمكن دعوة أصدقائه لمشاهدة الماتش سويًا.