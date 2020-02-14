بنطلون جلد وشعر أحمر.. روبي تفاجئ جمهورها بلوك فلانتين جرئ

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فاجئت الفنانة روبي، جمهورها بلوك جرئ، للاحتفال بالفلانتين، وارتدت بنطلون جلد أحمر لازار، "باروكة" من اللون الأحمر الناري، مع توب من اللون الأبيض، لتظهر بلوك جديد كليا عليها.
وشاركت "روبي" صورها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت في تعليقها على الصور "عيد حب سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم".
ميكب روبي كان بتوقيع كيكي، وتفاعل معها جمهورها بتعليقات على الصور، حيث أثارت كثير من التفاعل.
وكان من بين التعليقات على الصور، "إيه الجمال ده"، و"شكلك متغير أوي"، و"أنا هتجوزك مش معقول كل شوية تحلوي".
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