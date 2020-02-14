مصري متزوج من 4 سيدات يروي كيف احتفل بـ"الفلانتين": هما كلمتين

خروجة رومانسية، وربما الذهاب لمطعم مطل على النيل، تخفيضات وعروض كثيرة لكل ثنائي في عيد الحب، فقد جرى العرف على أن يحتفل كل اثنين بالفلانتين، ولكن ماذا عن الرجل الذي قرر أن يعدد ويتزوج أكثر من واحدة، كيف يحتفل بعيد الحب في يوم واحد مع أكثر من أنثى، وهل حقا يستطيع أن يعدل بينهن في هذا اليوم.

داعي لتعدد الزوجات يشرح كيف يحتفل الرجل المتزوج بأكثر من واحدة

"الراجل اللي بيعدد له مواصفات خاصة جدا، ومميز، له صفات جسدية، ونفسية استثنائية".. هكذا وصف إيهاب معوض، كاتب ويدعو لتعدد الزوجات، صفات الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة، وأوضح أن الرجل إذا أراد أن يحتفل بالفلانتين، ويواجه الجميع بزواجه الثاني فهو بالتأكيد لن يجد مشكلة في الاحتفال بعيد الحب.

وأوضح أن أمام هذا الرجل أكثر من حل، الأول أن يقسم يومه إلى جزأين الأول يحتفل فيه مع إحدى زوجاته، بالخروج، أو مقابلة الأصدقاء، والجزء الثاني يخصصه لزوجته الثانية.

ويمكن أن يلجأ الرجل إلى أن يحتفل بإرسال هدية لواحدة من زوجاته مع جواب رومانسي، والثانية يخرج معها.

وشرح "معوض" حل آخر للرجل المتزوج من أكثر من واحدة، هو أن يحتفل مع واحدة من زوجاته اليوم، والأخرى في اليوم التالي، مع مراعاة أن يكون جميع الأطراف على وفاق، وسعداء بالاحتفال بعيد الحب، ويجب أن تتنازل واحدة منهن عن الاحتفال في نفس اليوم وهو الموافق 14 فبراير، وتكون على قدر من النضج.

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وأكمل "معوض" حديثه لـ"الوطن"، مؤكدا على أن الرجل القوي هو فقط من يستطيع أن يعلن للعالم زواجه الثاني، وإذا لم يعلن فهناك بالتأكيد مشكلة يعاني منها: "واحد قالي قبل كدة مراتي عندها القلب، مقدرش أقولها إني متجوز أخاف على زعلها"، وبالقياس على ذلك سيكون احتفال هؤلاء الرجال بعيد الحب.

وأكمل إيهاب حديثه، عن المتزوج بأكثر من اثنين: "لا اللي متجوز أربعة ينسى تماما عيد الحب، هيحتفل بيه إزاي مثلا"، ورغم ذلك يرى الكاتب أن مثل هذا الرجل الذي يعيش مع 4 زوجات في آن واحد "هو سوبر مان، ومفيش واحدة ممكن تسيطر عليه، الراجل ده هو اللي بيفرض شروطه، ومش هيكون في مشكلة لو الـ4 خرجوا معاه، ولكن كل واحدة على حدى مستحيل".

"عمرو مصلح" متزوج من 4 ويشرح كيف احتفل

"صعب الاحتفال بالفلانتين مع 4 زوجات".. كان هذا هو رأي الكاتب إيهاب معوض، إلا أن لعمرو مصلح، المتزوج من 4، رأي آخر، فقد استطاع بالفعل أن يحتفل مع زوجاته الأربعة بعيد الحب، "زوجاتي متصالحين تماما مع إني متجوز 4 فالموضوع مفيهوش مشكلة خالص".

تليفون لكل واحدة منهن أمس، "إنتي حبيبتي"، كلمتين فقط كانت كفيلة بأن تسعد زوجاته الأربعة، وكما يجري الحال دوما في المناسبات المختلفة، ستحتفل الأسرة كلها، والمكونة من 5 زوج وزوجات، و8 أبناء، على سفرة واحدة يتناولون الطعام والشراب.

وشعور "عمرو" بالرضا من حياته يجعله يمزح دوما معهما "بحتفل معاهم ولما أخرج لوحدي يفتكروا إني مع واحدة منهم، أو في خامسة ويتقمصوا".

صفاء الزواجة الرابعة: احتفل بيا وخرجني

"عمرو ده حبيبي".. مرور عيد الحب مع زوجها و3 من زوجاته لم يكن شيئا يجعلها حزينة بل على العكس، "أنا مبسوطة معظم الاحتفالات بنكون مع بعض أعياد دينية، وأعياد ميلاد، كل واحدة بنحتفل بيها مع بعض وعيد ميلاده كل الأسرة بقى مع بعض"، وسيكون الحال كما هو في الفلانتين، ورغم أنه خصها باحتفال أمس، إلا أنها تحب تجمع العيلة، "احنا سفرتنا واسعة وبتساع كل الحبايب".