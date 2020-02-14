سيرينا وليامز مهووسة بأناقة العالمية جينيفر لوبيز وتؤكد أنها تُريد أن تبدو مثلها

عبرت نجمة التنس المحترفة، سيرينا ويليامز عن هوسها بالنجمة العالمية، جينيفر لوبيز، وكشفت اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما، أنها من أشد المعجبين بالأخيرة وتحب خزانة ملابسها وأسلوبها، وتأمل أن تبدو مثلها عندما تبلغ من العمر 50 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقالت سيرينا: "جينفر دائما أنيقة، لا يمكنني الانتظار حتى أصبح بعمرها لأنني أريد أن أبدو هكذا".

وأطلقت نجمة التنس مؤخرا خط ملابس S by Serena الجديدة، والتي يتم عرضها خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وتحدثت عن مجموعتها الخاصة، قائلة: "نحن نعمل على هذا لفترة طويلة؛ لذلك نحن مستعدون، إنه شعور جيد".

وأضافت: "هناك دائما تطور في المجموعة، أود أن أقول كل مجموعة مختلفة عن الأخرى، نحن نستخدم الأقمشة المختلفة، ونجرب الجلد النباتي، ونفكر في الاستدامة والقضايا التي هي مهمة حقا بالنسبة لي".

اقرا ايضاً:

سيرينا ويليامز وابنتها في إطلالة أنيقة على "إنستغرام"

كما تحدثت سيرينا أيضا عن ابنتها أليكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور البالغة من العمر عامين وحبها للأزياء، وقالت:"تحب الموضة ، تحب ارتداء الفساتين وهذا ما تريد القيام به".

وعندما سئلت عما إذا كانت أوليمبيا سترتدي أي شيء من الخط، قالت سيرينا: "حسنا، صممنا نسخة صغيرة لها ولكن ليس بعد.. في الوقت المناسب".

وبالإضافة إلى حبها للأزياء، يبدو أن الصغيرة تعشق التنس أيضًا، حيث نشرت سيرينا ويليامز من قبل مقطع فيديو صغير لابنتها وهى تلعب بمضارب التنس مع والدها، حيث ألقت الطفلة بأحد المضارب لوالدها، ثم ذهبت إلى الغرفة لتلتقط مضربا آخر لنفسها.

Advertisements

وعلقت سيرينا على مستقبل ابنتها، قائلة إن الأمر متروك لها إذا كانت ترغب فى ممارسة الرياضة أم لا.. فلن تلعب أولمبيا التنس، ما لم تكن بالطبع تريد ذلك.

وتعتبر سيرينا ويليامز، لاعبة تنس أمريكية محترفة، تحتل حاليا المركز رقم 1 في فردي تنس السيدات، وكانت الأولى عالميا في 6 مرات منفصلة.

واحتلت المركز الأول عالميا للمرة الأولى في تاريخها في 8 يوليو 2002، وتعتبر سيرينا ويليامز من قِبل بعض الخبراء واللاعبين السابقين، أعظم لاعبة تنس في التاريخ.

وقـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًا :