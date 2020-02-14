"بوكيه لحمة ولا دونتس؟".. 9 هدايا مميزة لمحبي الأكل في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحتار البعض في اختيار هدية مناسبة تنال إعجاب الحبيب في يوم عيد الحب، خصوصًا إذا كان شريك الحياة من محبي الطعام.

وبعيدًا عن التقليدية في الذهاب إلى المطعم أو تقديم علبة شيكولاته، إليك مجموعة من الأفكار التي تساعدك على تقديم هدية مؤلفة من الطعام الشهيّ وتقديمه في شكل بوكيه بدلًا من "الورد"، وفق ما ذكر موقع "insider".

- بوكيه الدونتس، من الطرق الرائعة للاحتفال بيوم الحب البديلة للورود، حيث يتم تثبيت كعكات الدونتس في أعواد ويتم وضعها في البوكيه كترتيب الورود، وتزيين الدونتس بإضافات ألوان لتناسب عيد الحب.

- يمكنك تقديم بوكيه دجاج ناجتس، لشريكة الحياة في يوم الحب، يتم تثبيت قطع الدجاج في أعواد وإضافة بطاطس عليها.

- بوكيه الفاكهة، حيث توضع فيه أنواعًا مختلفة من الفاكهة مضاف إليها بعض الشكولاتة والمكسرات، من أكثر الهدايا التي يمكن تقديمها في يوم عيد الحب.

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- إذا كانت شريكة حياتك من محبي الحلويات، يمكنك إهدائها "بوكيه الأوريو"، وتزينها بشريط ربط الهدايا.

- "بوكيه المخللات" من الطرق غير التقليدية لهدايا عيد الحب، حيث يمتلئ البوكيه بأنواع من المخلل، وكرات الموزاريلا الصغيرة وطماطم الكرز.

- تقديم "بوكيه الكعك الصغير"، حيث يتم تثبيته في البوكيه وتزيين كل كعكة على حدة بأغلفة باللون الأحمر.

- "بوكيه كب كيك" حيث يقدم كهدية جديدة فيتم تثبيت الكب كيك بأعواد من أوراق الشجر الأخضر، وتزيينه بالورود فيبدو كأنه حقيبة من الزهور.

- بوكيه من الخبز مضاف إليه بعض الأطعمة المحببة إلى شريك حياتك، وتقديمه كوجبة عشاء يوم عيد الحب.

- إذا كان شريك حياتك لا يفضل الحلويات، يمكنك تقديم بوكيه "لحوم مشوي"، حيث يمكن تقديم الورود المصنوعة يدويًا من اللحوم المختلفة.