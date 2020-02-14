حسب الأبراج.. كيف يقضي "السناجل" يوم عيد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عيد الحب لا يقتصر على العشاق فقط، بل يعتبر فرصة جيدة للعزاب لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء أو العائلة، أو غيرها من الأمور.

وإذ كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك، فتخبرك الأبراج عن دليل للعزاب في يوم عيد الحب، وفقا لموقع "cosmopolitan" المعني بعلم الفلك.

- برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير):

مواليد "الجدي" العزاب يشعرون هذا اليوم ليلا بالتوتر والقلق، احرص على مشاهدة التلفاز مع عائلتك لتقليل التوتر.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

مواليده مفكرون وحساسون، يميلون إلى خلق الأجواء الرومانسية، لذلك يقضون يوم عيد الحب في المنزل بإضاءة الشموع للاستمتاع بهذا اليوم.

- برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

يعشق مولود الحوت الورد لأنه يميل إلى الرومانسية، وفي يوم الحب سيتلقى هدايا من الأصدقاء سيسعد بها كثيرا.

- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):

من الأبراج التي تحب الخروج والتنزه، لذلك في عيد الحب يقضون سهرة رومانسية خارج المنزل، ولا يهتمون بأنهم ليسوا في علاقة يمكن الخروج بمفردهم.

- برج الثور(20 إبريل- 20 مايو):

السناجل من برج الثور، سيحتفلون بعيد الحب على طريقتهم الخاصة، بحجز موعد للاسترخاء في مراكز سبا.

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- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

من الأبراج التي تحب أسرتها كثيرا، لذلك يحتفلون بعيد الحب بقضاء وقت ممتع مع التجمع العائلي.

- برج الجوزاء (21 مايو- 20 يونيو):

يعتبر برج التجديد والمرح، فمواليده من العزاب يقضون يوما مع الأصدقاء للاحتفال بيوم عيد الحب.

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

مواليد عقلانيون لا يميلون إلى العاطفة، وبالتالي لا يحبذون الاحتفال بيوم الفلانتين.

- برج الأسد (23 يوليو-22 أغسطس):

سيختارون مواليد الأسد الجلوس في المنزل، أو سينشغلون في العمل والمهام الكثيرة.

- برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر):

يومهم مليء بالإثارة، وسيحصلون على كثير من الهدايا من العائلة أو الأصدقاء.

- برج العقرب (24 أكتوبر- 21 نوفمبر):

يتسم مواليد العقرب بحبهم للرومانسية، لذا يجعلوا عيد الحب يوما رائعا ويجلبون هدايا لأنفسهم ليشعرون بالفرحة.

- برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

يتمتع مواليد هذا البرج بيوم مريحا ورائعا في المنزل، مع تناول الأكلات المفضلة لديهم.