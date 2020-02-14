أنت كل عمري.. رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا لوالدها الراحل في عيد الحب

اعتادت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رثاء والدها الفنان الراحل برسائلها المؤثرة، وبالتزامن مع عيد الحب، الذي يحتفل به العالم اليوم، لم تتخلى الفنانة الشابة عن عادتها، إذ نشرت صورة مجمعة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت "إيمي" على الصورة قائلة: "في حب أبي، كل سنة وأنت في حياتي وقلبي أغلى وأجمل حبيب أنت مش أبويا أنت كل عمري اللي فات واللي هعيشه لحد لما أقابلك وهعلم ولادي يحبوك من كلامي عليك إحساسي هيوصلهم، إن كان ليهم جد عظيم والناس كلها بتحبه وتحترمه".

وتابعت "إيمي" في رسالتها: "مش لاقية كلام يوصف اللي جوايا ليك يا حب عمري، اشتقتلك يا أبي، ربنا يرحمك ويجمعني بيك يا رب على خير، علشان تعرف أنت واحشني إزاي، بحبك وكل لحظة وأنت حبيبي وعمري يا طاطا، برجاء الدعاء لأبي وأمواتنا جميعا".

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وفاة طلعت زكريا

وكان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وفارق الحياة تاركًا خلفه مشاريعًا لم يكملها، وأفلامُا شارك فيها ولكن لم يكن له نصيب في رؤيتها.

وقبل وفاة "زكريا" شارك في فيلم إنتاج سعودي إماراتي مشترك، انتهى من تصويره قبل فترة، لم يعرض بعد ويحمل اسم "بعد الخميس".

الفيلم من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

وتدور أحداث الفيلم حول "أبوشيماء"، رجل من عائلة أرستقراطية لديه ابنة يريد تزويجها من شاب يجب عليه خوض اختبارات صعبة كي يحظى بقبوله، وهذا الدور يؤديه الممثل السعودي جعفر الغريب.

وجسّد الفنان الراحل في الفيلم دور محاسب نصاب، لديه شركة ينصب من خلالها على الناس، الذي يفترض أن يكون له دورًا في الاختبارات أمام "أبو شيماء".