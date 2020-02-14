الامارات | بريطانية تعثر في السويد على "شريط كاسيت" أضاعته في إسبانيا قبل 25 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانية تعثر في السويد على "شريط كاسيت" أضاعته في إسبانيا قبل 25 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت قصة البريطانية ستيلا ويدل، الى واحدة من أكثر المواضيع تداولا في التريند العالمي بحسب "ديلي تلغراف" البريطانية، حيث عثرت ستيلا على "شريط كاسيت" فقدته لمدة ربع قرن، منذ أن كانت تبلغ من العمر 12 عاما.
وأضاعت ستيلا الكاسيت أثناء رحلة سياحية إلى اسبانيا عام 1993، ووجدته في معرض فني أمام عينيها في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتبين لها أن صاحبة المعرض البريطانية ماندي باركر قد وجدت الشريط على شاطئ جزيرة فويرتيفنتورا الاسبانية عام 2017، وكان يعمل بشكل جيد وقررت أن تضمه لمجموعة المقتنيات في معرضها.
وأصيبت ويدل بالدهشة بعد أن وجدت الكاسيت الذي يحتوي 20 أغنية كانت قد سجلتها على الكاسيت، خصوصا انه ما زال في حالة شبه سليمة
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