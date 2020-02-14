"الحضن" أفضل تعبير عن الحب في الفالانتين.. تعرف على فوائده

عندما يغمرك الشعور بالحب، تجد نفسك تواقا لحضن، وضمة طويلة تشعرك نبضاتها بصدق إحساسك وإحساس شريك حياتك، ورغم التفاصيل الكثيرة التي تجمع المحبين، يظل الحضن أكثر ما يعبر عن الحب في العلاقة، وبه تشعر بأنك تملك الدنيا وما فيها، ويستعرض التقرير التالي فوائد العناق في عيد الحب، بحسب "هير كير" و"هير ورلد".

الحالة المزاجية

عندما تعانق شخصًا ما عقلك يزيد إنتاجه من السيروتونين، ما يحسن حالتك المزاجية، عند الشعور بالوحدة، احتضن شخصًا ما لأنه سيجعلك تشعر بأنك لست وحدك وبالتالي يحسن يومك.

العناق مفيد أيضًا إذا كنت تعاني من الاكتئاب، لأنه يجعل عقلك ينتج المزيد من الدوبامين، وهو منخفض لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

الإجهاد

الحضن يجعلك تنسى هموم العالم، حتى لو كان لفترة من الوقت، فيجعل عضلاتك مرتاحة، وبالتالي إطلاق كل التوتر في الجسم.

تقل كمية الكورتيزول -هرمون الإجهاد- الذي ينتجه جسمك، عندما تعانق شخصًا ما، كما أنه يرسل رسائل هادئة إلى عقلك تجعلك تشعر بتحسن نتيجة لذلك، بالإضافة إلى أن مستوى الكورتيزول المنخفض يجعلك تنام بشكل أفضل، لذلك فإن الجلوس قبل النوم فكرة جيدة.

الآلام

الحضن يطلق الأندورفين، ما يعيق مسارات الألم ويخففه، فيهدئ آلامك، حتى لو كنت تشعر بعدم الارتياح ولا تريد أي شخص بالقرب منك، العناق من أي شخص سيجعلك تشعر بتحسن.

Advertisements

الراحة التامة

العناق يولد إحساس بالراحة التامة، وكذلك شعور دافئ وغامض بسبب الأوكسيتوسين في الصدر، فأنت تشعر بشعور دافئ وغامض عندما تعانق صديقًا أو أحد أفراد الأسرة.

يحسن الاتصال

اللمسة الجسدية تجعلك تشعر بأنك على اتصال أكثر، كما أنه يشجع التعاطف والتفاهم ويبني الثقة بينكما بطريقة لا يمكن القيام بها من خلال الكلمات وحدها.

الحضن يجعلك تندمج أفضل مع شريك حياتك.

أمراض القلب

المعانقة تقلل من معدل ضربات القلب، ما يقلل بدوره من ضغط الدم، خاصة إذا كنت تشعر بالقلق، ما يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم، انخفاض معدل ضربات القلب يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نزلات البرد

أجريت دراسات حول تعرض البالغين الأصحاء لفيروس الزكام، أولئك الذين يقولون إنهم تلقوا العناق غالبًا ما يكون لديهم علامات وأعراض عدوى أقل أو معدومة.

وذلك لأن الحضن يمكن أن يقلل من هرمون الإجهاد في جهاز المناعة وتزيد الهرمونات التي تنظم عمل الخلايا المناعية.