رضوى الشربيني لفتاة يخونها حبيبها: إنتي مش شوب فخفخينا...ده خاين

حكت رضوى الشربيني عن مشكلة فتاة اشتكت لها من خيانة حبيبها لها بعدما طلب منها معاشرتها جنسيًا ورفضها معللًا خيانته بأنها لم تعطيه ما يرغب.

وقالت الشربيني خلال حلقة الأمس من برنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "cbc سفرة": "البنت بتقول انه ولد حبوب جدا وكويس جدا بس فيه مشكلة انه كل شوية يتكلم في العلاقة وانا برفض واقوله خلينا كده عشان ربنا يبارك لنا وكل شوية أقفشة بيعمل حاجة مش مظبوطة مع واحدة وكل شوية أقفش رسالة فيها كلام قليل الادب جدا وكل لما أواجهه بيقولي ماهو انتي مبتدليش اللي انا عاوزه فانا باخده من برة".

وأوضحت الشربيني أن تساؤل البنت كان عن احتمالات خيانة هذا الشخص بعد الزواج لترد الشربيني: "هل حضرتك كوباية فخفخينا وهو دخل محل عصير وطلب شوب فخفخينا وملاقاش فطلب شوب قصب أكيد لا".

Advertisements

وتابعت: "هو مش بيخونك لكن بيخون ربنا لان ربنا اللي قال الزنا حرام وقال فيه حاجة اسمها محارم وربنا اللي قال غض البصر مش الأيد والخيانة لربنا مش ليكي لانك مش زوجته لانه لو سابك مش هيجيب أهله وأهلك ويقولهم ولكن لو عايز يسيبك هيسيبك".

وأشارت رضوى الشربني: "بيخونك خيانة فكرية وجسدية عشان انتي مش بتديه اللي هو عايزه وبعد الجواز هيخونك برضه لانك رفيعة أو انتي تخنتي وفشولتي بعد الحمل وهو بيحب الست اللي واخدة بالها من نفسها وهيفضل طول الوقت يخونك بمبرر" مضيفة: "واللي يخون ربنا هيخون العبد وانتي مش شوب فخفخينا أو شوب قصب اللي هو اديني واحد يصبرني لحد ما ييجي التاني".