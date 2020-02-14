"النوايا الحسنة لا تكفي".. الشرطة تتدخل بعد شكاوى ضد سيدة تبنت 130 قطة

لم تدرك سيدة روسية أن "النوايا الطيبة" لا تكفي لإنجاز أعمال خير، خاصة عندما يتعلق الأمر بكائنات ضعيفة لا حول لها ولا قوة.

ففي إحدى البنايات السكنية، اشتكى الجيران، من انبعاث روائح كريهة للغاية وضوضاء مزعجة من إحدى الشقق، نغصت عليهم حياتهم، ما جعلهم يلجأون إلى الشرطة.

وفوجئ رجال إنفاذ القانون بعثورهم على عشرات القطط في حالة مزرية من الجوع والإهمال في شقة صغيرة تتألف من غرفة وصالة فقط، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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فيما كشفت التحقيقات الشرطة، أن قاطنة الشقة كانت قد عثرت على قطة "حامل" في حالة من وهن وضعف على قارعة طريق، لتقرر إحضارها إلى بيتها والاعتناء بها وبصغارها، ولكن وخلال أربعة أعوام فقط، اجتمع في شقة تلك السيدة نحو 130 قطة طمعا في المأوى والغذاء، ولكن يبدو أن دخلها لم يكن كافيا للقيام بتلك "المهمة النبيلة"، لتنقلب الأمور رأسا على عقب.

ولاحقا أوضحت إحدى عضوات جمعية تعتني بالحيوانات، أنهم تمكنوا من إيجاد مأوى لخمسين قطة، وذلك بعد أن عرضوا الأمر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنهم ما زالوا يبحثون عن أشخاص آخرين ليعتنوا بالثمانين قطة الباقية.

ولم تكشف الصحيفة، عن مصير تلك المرأة، وفيما إذا كانت ستواجه أي تهم تتعلق "بالإساءة إلى الحيوانات"، بعدما وجدت القطط لديها في حالة مؤسفة.