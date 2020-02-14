بطابع هوليوودي.. أشهر عارضات الموضة في وداع أسبوع نيويورك للأزياء

وسط الاستعراضات التي قدمها مصممو عروض الأزياء، اختار المصمم مارك جايكوبز أن يُنهي أسبوع نيويورك للموضة باستعراض ضخم ذي طابع هوليوودي رافق عرض أزيائه لخريف وشتاء 2020.

ووفقًا لـ"العربية"، شاركت بهذا العرض أشهر العارضات العالميّات من بينهنّ كايا جيربر، والأختان جيجي وبيللا حديد، كما سُجّل حضور النجمة مايلي سايروس على ممشى العرض بإطلالة شبابيّة تتناسق مع شخصيّتها وأسلوبها.

كما قدّمت هذا العرض الاستعراضي عشرات الراقصات والراقصين إضافةً إلى حوالي 80 عارضة، فيما قد استُهلّ برقصات استعراضيّة تحوّل خلالها مستودع في بارك أفينيو إلى منصّة مسرحيّة يختال عليها الراقصون على أنغام موسيقى عصريّة، لتظهر بعد ذلك العارضات وسط هذا الاستعراض المعاصر بإطلالات جاءت مستوحاة من ستينيّات القرن الماضي ومُستلهمة من أيقونات موضة تلك الحقبة أمثال جاكلين كينيدي وأودري هيبورن.

Advertisements

قرابة الـ100 إطلالة قدمها مارك جايكوبز في هذا العرض لإرضاء جميع الأذواق، ولذلك رأينا التصاميم تتنوّع بين الإطلالات اليوميّة العمليّة وأزياء السهرة الأنثويّة الفاخرة، فهو أراد أن يجمع من خلالها بين الماضي والحاضر، ويستعرض تطوّر مفهوم الأناقة في مدينة نيويورك خلال مسيرته الشخصيّة التي امتدّت على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.

الإطلالات الباستيليّة افتتحت العرض مترافقة مع جوارب سميكة وأوشحة غطّت الرأس، لتليها مجموعة من معاطف الفرو ارتدت أحدها العارضة الشهيرة كايا جيربر.

وشهد العرض أيضا أثوابا قصيرة وتايورات ارتدت إحداها العارضة جيجي حديد، هذا بالإضافة إلى التايورات ذات القصات الرجالية، الأزياء البرّاقة، أثواب الغيبور، وفساتين الباييت كالتي ظهرت به بيللا حديد مرفقاً مع عقد ماسيّ وقفازات بيضاء طويلة.