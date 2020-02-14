برسالة رومانسية.. أمنية عبد المنعم تحتفل مع العسيلي بعيد الحب

كلمات رومانسية عبرت بها خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، عن حبها لزوجها المطرب محمود العسيلي، بمناسبة عيد الحب، الذي يحتفل به العالم اليوم.
وعبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نشرت "أمنية" صورتين لها برفقة محمود العسيلي، معلقة عليها: "الحب الحقيقي هو من يجعل شخصان يعشقان بعضهما البعض أكثر من نفسيهما.. شكرًا لك دائمًا لتعزيز ثقتي بنفسى".
زفاف محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم
يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، منذ عدة أسابيع، وتعد زيجته الثالثة.
وذهب الثنائي إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل، ومن وقت لآخر، اعتادا مشاركة متابعيهما، بلقطات مختلفة تظهر استمتاعهما بشهر العسل، الذي عادا منه قبل أيام قليلة.
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