"الفلانتين ولا البشاميل".. كيف كانت إجابات رواد "تويتر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تفاعل كثيرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشاركوا في مناسبة عيد الحب الذي يحلّ اليوم الجمعة 14 فبراير، بطريقتهم الكوميدية الخاصة.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تزداد مشاركات رواد "تويتر" بتعليقات وكوميكسات كوميدية، تُعبر بطريقة هزلية عن حالتهم في عيد الحب الذي يحتفل به العالم.

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وتزامنًا مع عيد الحب، تصدر هاشتاج "الفلانتين ولا البشاميل"، وتجلّت ظاهرة تبادل صور الطعام بدلًا من الورود والكلمات الرومانسية، وأبدى كثيرون تفضيلاتهم بطريقة ساخرة للبشاميل عن "الفلانتين".

ومن بين التعليقات الساخرة: يقول "محيي" :"ودي محتاجة كلام أكيد البشاميل "، أما خالد محمد: "يعني بالله عليك البشاميل يتقاله لا"، أما صفاء: "بلاش هزار بقا البشاميل طبعا"، وأميرة سمير: " لا تقولي ورد ولا دباديب البشاميل طبعا"، وتقول هاجر : "أنا مخطوبة بس بصراحة البشاميل".

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، جمعنا لكم بعض الكوميكسات التي شارك بها رواد "تويتر" في الهاشتاج المتصدر.