بأقل من 100 جنيه.. 7 أفكار هدايا ناعمة لحبيبك في "الفلانتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

عندما تكون ميزانيتك محدودة، فإن البحث عن هدية عيد الحب لشريك حياتك يكون مرهقًا، وقد تتسبب الحيرة في تحديد هدية لتأخير اختيارها حتى يوم "الفلانتين" بسبب "الميزانية".

ولأن أهمية الهدية ليست في ثمنها الغالي، إنما بقيمتها المعنوية التي تصل إلى القلب مباشرة، يمكن أن تكفي وردة واحدة أو عشاء رومانسيًا؛ للتعبير عن مشاعر الحب التي قد لا تستطيع هدايا باهظة الثمن إيصالها.

هناك مجموعة من الأفكار التي تساعدك على تقديم هدايا عيد الحب، دون إنفاق الكثير من المال وفي حدود ميزانيتك بما لا يزيد على 100 جنيه.

1. بطاقات الحب

يمكنك أن تكون بطاقة الحب CardLove، المكتوبة بخط اليد، هدية رائعة تُعبر عن مشاعرك تجاه الحبيب.

هذه الهدية لا تكلفك عشرة جنيهات وتترك أثرًا كبيرًا في نفس المُحب؛ لأنها ستكون مكتوبة بخط يدك ومخصصّة له، وليست "كلمات مُعلبة مُشاعة وغير شخصية"، وبالتالي فيه أكثر رومانسية.

ابدأها بجملة "Your Valentine"، ثم انطلق في إفراع مشاعرك وحبك على الكارت.

2. الورد

الورد من الرموز التقليدية للحب وهدايا عيد الحب الشعبية، حيث ترغب الكثيرات في تلقي الورد. عليك اتباع بعض النصائح عند اختيارها للحصول على باقة بأقل التكاليف:

- تكلفة زهرة القرنفل أقل بكثير من الورد، وتستمر لفترة أطول في إناء، والبدائل الأخرى الرخيصة لها تشمل الأقحوان، والنرجس البري، والزنبق، ولعل الزنبق من أي لون هو إعلان شغف بلغة الزهور، لذلك فهي مناسبة تمامًا لإيماءة رومانسية.

- يمكنك إرسال رسالة حب عاطفي عبر وردة حمراء واحدة.

- نباتات الإصيص، على عكس باقة تذبل بعد أسبوع أو نحو ذلك، يمكن للنباتات الداخلية الطبيعية أن تستمر في النمو وتتفتح.

- الورد الورقي، بدلاً من شراء الورد الطبيعي الذي يذبل، يمكنك تقديم الورد الورقي الذي يستمر لسنوات. ابحث على الإنترنت عن "الورد الورقي" للعثور على برامج تعليمية لصناعة مجموعة متنوعة متميزة من الزهور الورقية التي تأخذ شكلًا لولبيًا، ويمكن صناعتها من صفحات الكتب القديمة، وخاصة إذا كان النص عن الحب.

3. الحلوى

الشيكولاتة تحظى بشعبية كبيرة في عيد الحب، حيث يفضل الكثير من النساء علبة من الشيكولاتة كهدية لعيد الحب.

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ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الحلوى باهظة الثمن، خاصة إذا كنت تشتريها من محلات الشيكولاتة الفاخرة، ولإعداد هدية من الحلويات بميزانية أقل، فكر خارج صندوق الشيكولاتة، يمكن إعداد هدية مبتكرة مثل:

- فراولة مغطاة بالشيكولاتة: اشترِ فراولة وشيكولاتة "سايحة" واغمس قطع الفاكهة فيها ثم اتركها قليلا قبل أن تضعها في الفريزر لتجف.

- حشوات حلوة مغلفة بالشيكولاتة، نفس الفكرة السابقة، اختر الحشو الذي يحبه شريك حياتك وغطه بالشيكولاتة.

4. الكتب

في بعض النواحي، يعد الكتاب الهدية المثالية لأي مناسبة، ويوجد الكثير في السوق من أنواع الكتب التي تناسب ذوق أي شخص، سواء كان في المكتبات أو في سور الأزبكية، ونظرًا لأن يوم عيد الحب يدور حول الحب، فإن أي كتاب يحمل موضوعًا رومانسيًا هو الخيار الأمثل. ومع الأخذ في الاعتبار تفضيلات شريكك

5. أسطوانة موسيقى أو ذكريات بينكما

يمكنك أن تهادي حبيبك أسطوانة متنوعة من الأغاني المميزّة لمطربيه المفضلين، ولا تنس تضمين الأغاني المربطة بذكرى بينكما، حيث يمكنك تجميع مجموعة من الأغاني التي تعبر عما هو خاص عن حبيبتك أو عنكما.

أيضًا قد تكون الأسطوانة عبارة عن مقاطع فيديو مجمعة لأقوى لحظاتكما الرومانسية، ببرامج تعديل الصور والفيديوهات.

6- ألبوم صور

أيضًا إذا كان حبيبك من عشاق الصور، يمكنك طباعة أفضل الصور التي توثّق أهم لحظاته الشخصية وعلاقتكما معًا والتي نشرها على صفحته على "إنستجرام" ووضعها في "ألبوم صور"، لن تكلفك طباعة هذه الصور أكثر من 100 جنيه.

7- تذكرة سينما

أيضًا يمكن أن تكون الهدية تذكرة سينما للاستمتاع بأحدث الأفلام معًا، خصوصًا إذا كان شريك حياتك من عشاق الأعمال السينمائية، وهناك العديد من السينمات التي تقل سعر تذكرتها عن 50 جنيها منها:

- سينما زاوية: سعر التذكرة 50 جنيهًا لكل الحفلات، وعنوانها: 15 عماد الدين، وسط البلد.

- سينما التحرير سعر التذكرة 50 جنيهًا لكل الحفلات، وعنوانها: 122 شارع التحرير الدقي.

- سينما مترو، تتراوح أسعار التذاكر من 45 لـ55 جنيهًا حسب ميعاد الحفل، وعنوانها: 35 شارع طلعت حرب.

- سينما أوديون، تذكرتها من 30 لـ50 جنيهًا حسب ميعاد الحفل، وعنوانها: 4 شارع عبدالحميد سعيد، طلعت حرب.