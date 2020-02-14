"هابي فالنتين".. رسالة رومانسية من محمد الشرنوبي لخطيبته في عيد الحب

بالتزامن مع عيد الحب، الذي يحتفل به العالم، عبر المطرب محمد الشرنوبي، بكلمات رومانسية عن حبه لخطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام.
ونشر "الشرنوبي" اليوم الجمعة، صورة تجمعه بخطيبته راندا رياض، معلقًا عليها: "هابي فالنتين داي.. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويبعد عننا أي شر"، بينما ردت عليه "راندا": "ربنا يخليك ليا يا حبيبي".
وتفاعل الكثير من المتابعين على الصورة: "ربنا يفرحكم ببعض"، "ربنا يسعدكم ويهنيكم ويبعد عنكم العين"، "قلبي يا رب".
ويذكر أن المطرب محمد الشرنوبي وخطيبته راندا، يستعدان للاحتفال بزفافهما قريبا، في مدينة الجونة.
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