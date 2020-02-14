بالفيديو.. "أحمد ونور" زوجان يعيدان مراسم زفافهما احتفالا بالفلانتين

طريقة جديدة للاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" قام بها الزوجان "أحمد" و"نور"، بعدما قرروا إعادة مراسم حفل زفافهما مرة أخرى يوم الفلانتين.

ودار حوار طريف بين مراسل برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، حيث قال الزوج أحمد، إنه ابتكر طريقة جديدة للاحتفال بالفلانتين، مشيرًا إلى أن أول مرة احتفل مع زوجته بعيد الحب، كان في منزلهما وأحضر لها بوكيه ورد وكوليه، لافتًا إلى أن أكثر كلمة تضايق زوجته حينما يقول لها "مثنى وثلاث ورباع".

وقال الزوج أحمد، إن "الست المصرية" تحصل على المركز الأول في "النكد"، بينما قالت الزوجة نور، أن الزوجة المصرية تحصل على المركز الأول في "الفرفشة والنعنشة".