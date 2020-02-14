طريقة جديدة للاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" قام بها الزوجان "أحمد" و"نور"، بعدما قرروا إعادة مراسم حفل زفافهما مرة أخرى يوم الفلانتين.
ودار حوار طريف بين مراسل برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، حيث قال الزوج أحمد، إنه ابتكر طريقة جديدة للاحتفال بالفلانتين، مشيرًا إلى أن أول مرة احتفل مع زوجته بعيد الحب، كان في منزلهما وأحضر لها بوكيه ورد وكوليه، لافتًا إلى أن أكثر كلمة تضايق زوجته حينما يقول لها "مثنى وثلاث ورباع".
وقال الزوج أحمد، إن "الست المصرية" تحصل على المركز الأول في "النكد"، بينما قالت الزوجة نور، أن الزوجة المصرية تحصل على المركز الأول في "الفرفشة والنعنشة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "أحمد ونور" زوجان يعيدان مراسم زفافهما احتفالا بالفلانتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.