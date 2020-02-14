"هبة" تظهر كالأميرات بفستان زفاف من "الستارة" توفيرا في النفقات

فاجأت هبة الخطيب، زوجها وأقاربها بفستان فرح من صنع يديها ومن خامة لم تخطر على بال أحد، من "الستارة"، اختياراتها المختلفة وحرصها طوال الوقت على الذوق الرفيع، جعلها تبحث عن تصميم فستان زفاف غير تقليدي.

وبالفعل استطاعت أن تصل إلى مرادها باستخدام ستارة غرفتها، التى صنعت منها الفستان والطرحة والتاج، مستغرقة 7 أيام فقط، والمدهش أنها بدت فى حفل زفافها كالأميرات، مشرقة ومميزة وجذابة.

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هكذا فاجأت هبة الخطيب، زوجها وأقاربها بفستان فرح من صنع يديها ومن خامة لم تخطر على بال أحد، لتوفر تكاليف شراء فستان جديد: "الفساتين كلها شبه بعض، نزلت شفت فساتين كتير ملقتش حاجة تعجبنى، حسيت إنى مش هبقى عروس مختلفة ومميزة، ولحد قبل الفرح بأسبوع جات لى فكرة إنى أنزل ستارتين وأغسلهم كويس وأقطعهم وأفصلهم بنفسى وعملته لوحدى من غير ما حد يساعدنى".

تعلمت "هبة" التفصيل من والدتها، التى شجعتها على تفصيل الفستان بنفسها: "كنت مرعوبة جداً، مجازفة كبيرة إنى أفصل فستانى بإيدى، لكن طلع كويس جداً وكل اللى شافوا أعجب به ومحدش خد باله إنه معمول من الستارة".

إلى جانب استخدام "هبة" لستارة منزلها، اشترت أيضاً بعض الخامات كـ"اللؤلؤ، ورد أبيض، قماش ستان وتل"، ولأنها تميل إلى الذوق الهادئ والبسيط، صممت أن يكون الفستان بسيطاً وطويلاً من الأسفل: "مكنتش عايزاه يبقى منفوش، خليته هادى جداً حتى الطرحة مكنتش طويلة".