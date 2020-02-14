تعرفي على تكلفة إطلالات إيفانكا ترامب الملفتة الأخيرة خلال مناسبات النهار

تكثر إطلالات الجميلة إيفانكا ترامب Ivanka Trump في الآونة الاخيرة من خلال الفساتين الفاخرة وصيحة المعاطف الملفتة التي أتت باهظة الثمن نوعاً ما، لتضفي المزيد من السحر والعصرية خلال تمايلها في ساعات النهار.

إنطلاقاً من هنا، واكبي معنا صور اطلالات الجميلة إيفانكا ترامب Ivanka Trump، وتابعي كم بلغت كلفة التصاميم التي اختارتها.

اذاً تألقت إيفانكا ترامب Ivanka Trump بموضة الفستان الواسع باللون الازرق مع القصة المتطايرة التي لا تظهر مفاتن الجسم لتتخطى حدود الكاحل مع أقمشة البليسيه والكسرات الطويلة التي تبدأ من أعلى الخصر. فهذا التصميم الذي أتى بتوقيع دار Max Mara وبسعر حوالى 1,850 دولار تميّز بالقماش الحريري المنسدل مع التول الشفاف وربطات العنق المتتالية على الجهة الامامية.

كما لفتت إيفانكا ترامب Ivanka Trump الانظار باختيارها صيحة المعطف الواسع والطويل من توقيع Suzannah بمربعات الكارو المميزة بلوني الابيض والاسود. فاختارته على شكل فستان غير مستقيم من توقيع Suzannah وبسعر حوالى 2,260 دولار. واللافت في هذه الاطلالة سحر الازرار السوداء المستقيمة مع الحزام الجلدي المخملي، كما لم تتخلى عن حذاء البوتس الجلدي مع الرباط العصري الامامي بتوقيع Gianvito Rossi وبسعر تخطى الـ 1300 دولار

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