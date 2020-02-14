في هذه الحالة .. القيلولة تضر صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الخبير الألماني هانز جونتر فييس إن القيلولة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تمتاز بتأثير إيجابي على الجهاز القلبي الوعائي، وتساعد على تجديد النشاط والحيوية، وترفع القدرة على التركيز وتحسن أداء الذاكرة.

وأضاف الباحث في مجال النوم أن القيلولة المفيدة للصحة ينبغي ألا تزيد مدتها عن 20 إلى 30 دقيقة، وإلا ستؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث إن النوم لمدة أطول من ذلك يؤدي إلى الدخول في المرحلة المعروفة باسم "نوم حركة العين السريعة" “Rapid eye movement sleep” أي مرحلة الأحلام.

وعند الاستيقاظ بعد هذه المرحلة يعاني المرء من الخمول واعتلال المزاج وضعف التركيز، ويستغرق الأمر مدة طويلة حتى يستعيد المرء نشاطه وتركيزه مجددا.

كما أن القيلولة، التي تزيد مدتها عن 20 إلى 30 دقيقة، تتتسبب في مواجهة صعوبات أثناء النوم ليلا.