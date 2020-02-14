ما الذي تخبره تجاعيد الجبين عن حالتك الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عادة ما تظهر التجاعيد على الجبين عند التقدم بالعمر، إلا أن الخبراء يقولون بأنها قد تظهر لأسباب أخرى تتعلق بصحة الإنسان.

قدّمت الباحثة الفرنسية الدكتورة بولاندي إسكويرول نتائج بحثها في مؤتمر أمراض القلب الذي أقيم في ميونخ قبل عامين، حيث قالت بأن ظهور التجاعيد قد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

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وقد أجرت الباحثة دراسة شملت 233 مشاركاً على مدار 20 عاماً، وأظهرت النتائج بأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ظهرت لديهم أخاديد عميقة في الجبين.

ولم توضح الدكتورة بولاندي العلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتجاعيد الجبين بالكامل، لكن الدراسة التي أجرتها تعتبر مفتاحاً أولياً سيتيح للعلماء إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى نشوء التجاعيد.

ويعزو العلماء سبب نشوء تجاعيد عميقة في الجبين لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، إلى أن الأوعية الدموية في الجبين هي أول من يتأثر بمضاعفات المشاكل الصحية في القلب، بحسب ما نقل موقع "إم إس إن" الإلكتروني.