طبيب يقدم نصائح للمحتفلين بعيد الحب لتجنب فيروس كورونا

نصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والمناعة المحتفلين بعيد الحب بعدم تقبيل بعضهم خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وقال بدران، خلال لقاء مع قناة "العربية": "لازم نتعلم طرق الوقاية عشان فيروس كورونا وأي فيروس ييجيلنا في المستقبل يعني لازم نبعد عن اللي بيكحوا وبيعطسوا قدامنا".

وأضاف: "الفلانتين جاي ومش عايز قبلات ولا أحضان ومش عايز سلامات وابعدوا على الأقل مترين"، مطالبا بعدم التقبيل خوفًا من انتقال العدوى الفيروسية.

وأشار إلى أن السلام والتقبيل من العادات السيئة في المجتمع المصري، التي يجب أن تنتهي وأن يقلع عنها الناس، مشددا على ضرورة غسيل الأيدي بطريقة صحيحة واستخدام المطهر.