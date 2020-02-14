"لو تبعدي النور يطفي".. أسامة وزهور 44 عاما من الحب والذكريات

عرض برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، تقريرا عن قصة حب الشاعر أسامة فرحات وزوجته السيدة "زهور" واحتفالهما بعيد زواجهما والذي يتواكب مع عيد الحب.

وألقى الشاعر أبياتا شعرية تعبيرا عن حبه لها قائلا: "حبِك مالينا بزيادة.. ومستحيل إني أوفي.. أنتِ الحياة والسعادة.. لو تبعدي النور يطفي.. حبك في قلبي رماني.. ورد وحياة منبت.. وكأني عيل يشابه.. على صدر أمه بيحبي.. لما خطرتي في رحابي.. سرِك تجلى في قلبي.. مدد وفيض من هُيام.. يسري في وريدي ووريدك.. بنالنا عش ومقام.. وأنتِ المريدة لمريدك".

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وتابع: "بنتشارك دائما في كل شيء، أنا ممكن أشاركها في أعمال البيت، وهي ممكن تشاركني في أي حاجة في عملي حتى، لما جيبنا الطفلة الأولى مكنتش خلصت دراسة، كنت بلخص لها حاجات عشان تبقى سهلة عليها، وهي بتربي الطفلة"، موضحا أن أههم شيء في الزواج هو الاختيار الصحيح للشريكة، مؤكدا "هفضل أجيبلها ورد طول ما فيا نفس".

من جانها قالت زوجته: "الحكمة بعد 44 سنة إن الواحد لازم يبقى عنده إرادة قوية، ويمشي حياته ويبقى صبور"، متابعة: "اللي يخلي الحب يعيش إن الواحد يتنازل عن الأنا اللي جواه للطرف الآخر، لو كل واحد اتمسك برأيه الحب مش هيعيش".