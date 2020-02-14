حلت مريم وزينة ونور، بنات الفنان الراحل عامر منيب، ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي خلال حلقة اليوم، من برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".
وغنت بنات الراحل عامر منيب، النسخة الجديدة من أغنية "عامل إيه في حياتك"، وسط جو من السعادة والفرح في الاستديو.
وكانت مريم عامر منيب، قد غنت الأغنية في نوفمبر الماضي، حيث كانت تتناول حنينها إلى والدها، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج هاني محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "عامل إيه في حياتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.