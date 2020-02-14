بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "عامل إيه في حياتك"

حلت مريم وزينة ونور، بنات الفنان الراحل عامر منيب، ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي خلال حلقة اليوم، من برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".

وغنت بنات الراحل عامر منيب، النسخة الجديدة من أغنية "عامل إيه في حياتك"، وسط جو من السعادة والفرح في الاستديو.

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وكانت مريم عامر منيب، قد غنت الأغنية في نوفمبر الماضي، حيث كانت تتناول حنينها إلى والدها، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج هاني محروس.