قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة دبابيس زبدة هريسة بصل مقطع مكعبات صغيرة ثوم مفروم صلصة طماطم مفرومة 1 ملعقة كبيرة خل بلسميك زيتون أخضر محشو بالجزر مرق الدجاج أوراق الريحان Advertisements أرز للتقديم طريقة عمل دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة تتبل الأفخاذ بالملح والفلفل، ثم تُشوح في الزبدة حتى تكتسب اللون الذهبي. ترفع عن النار وتحفظ دافئة. في نفس المقلاة، يوضع البصل ويُشوح، ثم يُضاف الثوم. توضع صلصة الطماطم والخل البلسميك والمرق، وتعدل درجة التتبيل. يترك الخليط ليغلي برفق لمدة 10 دقائق حتى تسخن الصلصة. يعاد الدجاج ويضاف الزيتون ويترك ليغلي برفق على نار منخفضة الحرارة لمدة 5 دقائق إضافية. توزع أوراق الريحان المقطعة على الوجه قبل التقديم. وتقدم مع الأرز.

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