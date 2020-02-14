5 عادات صحية تمنحك بشرة نضرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تتعرض بشرة المرأة إلى كثير من التغيرات التي تطرا عليها مع تقدم السن، مثل انخفاض الكولاجين الذي يفقد البشرة مرونتها، ويؤدي إلى ظهور التجاعيد.

وهناك بعض العادات التي تحافظ على شباب البشرة، وفقا لموقع"24 الإماراتي" أهمها:

- تناول المزيد من الشاي الأبيض لزيادة إنتاج الكولاجين، والشاي والأخضر لتنقية البشرة من الأكسدة.

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- توقّف عن إضافة السكر للمشروبات، وتناول القليل من الحلوى والسكريات.

- اشرب المزيد من الماء لتنقية البشرة من السموم.

- تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يزيد إنتاج الكولاجين، مثل الفراولة (الفريز) والحمضيات والرمّان.

- استخدم الكريم الواقي من أشعة الشمس.