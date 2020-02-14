محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
تتعرض بشرة المرأة إلى كثير من التغيرات التي تطرا عليها مع تقدم السن، مثل انخفاض الكولاجين الذي يفقد البشرة مرونتها، ويؤدي إلى ظهور التجاعيد.
وهناك بعض العادات التي تحافظ على شباب البشرة، وفقا لموقع"24 الإماراتي" أهمها:
- تناول المزيد من الشاي الأبيض لزيادة إنتاج الكولاجين، والشاي والأخضر لتنقية البشرة من الأكسدة.
- توقّف عن إضافة السكر للمشروبات، وتناول القليل من الحلوى والسكريات.
- اشرب المزيد من الماء لتنقية البشرة من السموم.
- تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يزيد إنتاج الكولاجين، مثل الفراولة (الفريز) والحمضيات والرمّان.
- استخدم الكريم الواقي من أشعة الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 عادات صحية تمنحك بشرة نضرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.