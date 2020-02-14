محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن مادة "ريسفيراترول" “Resveratrol” تعد بمثابة سر الصحة والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة "ريسفيراترول" تحارب شيخوخة البشرة وتقي من أمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.
كما تعمل مادة "ريسفيراترول" أيضا على التخفيف من متاعب أمراض الروماتيزم مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم وتخفف من الألم.
وأشارت "أبوتيكن أومشاو" إلى أن المصادر الغذائية لمادة "ريسفيراترول" تتمثل في العنب والتوت، خاصة في القشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها علاج أمراض القلب والمناعة.. فوائد مذهلة للعنب والتوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.