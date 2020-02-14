منها علاج أمراض القلب والمناعة.. فوائد مذهلة للعنب والتوت

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن مادة "ريسفيراترول" “Resveratrol” تعد بمثابة سر الصحة والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة "ريسفيراترول" تحارب شيخوخة البشرة وتقي من أمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.

كما تعمل مادة "ريسفيراترول" أيضا على التخفيف من متاعب أمراض الروماتيزم مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم وتخفف من الألم.

وأشارت "أبوتيكن أومشاو" إلى أن المصادر الغذائية لمادة "ريسفيراترول" تتمثل في العنب والتوت، خاصة في القشرة.