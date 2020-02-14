احذري منظفات الغسيل قد تضر بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن حساسية مساحيق الغسيل والمنظفات تندرج ضمن ما يعرف "بالحساسية التلامسية"، وهي تحدث نتيجة لحساسية الجلد تجاه المواد الموجودة في مساحيق الغسيل والمنظفات مثل الإنزيمات والمواد العطرية والأصباغ. وتتمثل أعراض حساسية مساحيق الغسيل في الطفح الجلدي واحمرار وجفاف الجلد والحكة والتورم وحرقان وألم بالموضع المصاب، وفي الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بضيق التنفس.

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