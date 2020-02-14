طريقة عمل الأرز بالخضار

الأرز بالخضار وجبة متكاملة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الصحية، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة بسيطة لتحضير الأرز بالخضار في البيت. المقادير 2 كوب أرز. جزر مقطع مكعبات مسلوق. بطاطس مكعبات مسلوقة. بسلة مسلوقة. فلفل أخضر حار. فلفل رومي. بروكلي مسلوق. طماطم مفرومة. بصل شرائح. زبدة. ملح وفلفل أسود. Advertisements شبت. بقدونس. كزبرة. طريقة التحضير يقطع البصلة شرائح ويشوح في معلقة سمن مع القليل من الزيت. يضاف الملح والفلفل الأسود ثم تضاف الطماطم حتى تتسبك. يقطع البروكلي ويضاف، ثم تضاف الخضروات المسلوقة والشبت والبقدونس والكزبرة. يضاف الأرز للخضروات، ويضاف له ماء بنفس مقدار الأرز ويقلب ويغطى. يترك الأرز على نار عالية حتى يغلى ثم تهدأ النار حتى تمام النضج.

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