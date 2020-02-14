بينهم أخت رشدي أباظة.. أقارب نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل عبر "الوطن"

"نحيا بذكراكم إذا لم نراكم.. ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا"، بيت شعر لابن الفارض، يجسد اشتياق أقارب "نجوم الزمن الجميل"، لأحبتهم الراحلين، إلا أنهم يستعينون بتراثهم الحافل بأعمال فنية رائعة، للاستمتاع برؤية ملامحهم المدفونة تحت الثرى.

كلمات طيبة ورومانسية، دونها أقارب النجوم الراحلين، تعبيرا عن امتنانهم لهم، بمناسبة عيد الحب "فلانتين"، في رسائل مدونة بخط اليد، عبر "الوطن"..

شقيقة سعاد حسني تفتقدها: "أنتي شهيدة"

"أختي وأمي وحبيبة قلبي، وحشتيني يا أغلي من روحي عندي".. بتلك الكلمات تبدأ "جي جي" شقيقة الفنانة الراحل سعاد حسني خطابها، متابعة: "حرموني منك ومن حبك لي ولأخواتي ولأولادي يانور حياتنا، وأنتي لسه صغيرة وعندك عطاء وحنان يكفي العالم كله"، مختتمة حديثها: "واللي مصبرني على فراقك إنك شهيدة يا قلبي، وفي الجنة يا أجمل ما في حياتي، ولا يمكن تيجي فنانة مثلك ابدأ".

شقيقة رشدي أباظة: "وحشتنا كلنا"

خطاب طويل، وجهته منيرة أباظة شقيقة النجم رشدي أباظة، يحمل في طياته عبارات الحب والافتقاد لمن وصفته بـ"الأب".

ابنة شقيقة شادية: "وحشني دلعك وحضنك"

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رسالة مقتضبة، أعربت خلالها ليلى أغا ابنة شقيقة النجمة المعتزلة شادية، عن شوقها لخالتها.

أحد أقارب مديحة يسري يوجه رسالة لمحمد فوزي

خلال خطاب خليل حبيب، ابن شقيق الفنانة مديحة يسري، عبر عن تمنيه التعامل عن قرب بزوجها الفنان محمد فوزي.

ابنة الشاعر حسين السيد تفتخر بإرثه الفني

"ماما زمانها جاية" و"حبيبة أمها"، وغيرهما من الأغاني الشهيرة، تفتخر حامدة، ابنة الشات. حسين السيد، بأن والدها كتبها من وحي خياله، لتظل متداولة على مدار الأجيال.

ابنة الإعلامية سلوى حجازي: "كنتي أم مثالية"

رسالة رضوى شريف إلى والدتها الإعلامية الشهيرة الراحل سلوى حجازي، لا تخلو من عبارات الافتقاد لحنانها ونصائحها السديدة، ونعتتها بـ"الأم المثالية".