قبل الفلانتين.. "السناجل": "هنشترى لنفسنا هدايا".. وأخرى: "عيد الحب حرام"

في عيد الحب، يفكر المرتبطون في كيفية التعبير عن مشاعرهم، ويخططون في أفكار رومانسية، يعبرون فيها عما يشعرون به، ومع محاولة تعبير المرتبطين عن مشاعرهم، يعيش "السناجل" في ذلك اليوم، حياة أخرى يحاولون استغلاله على طريقتهم الخاصة.

قررت نهى أحمد، 25 عامًا، الاحتفال بعيد الحب على طريقتها الخاصة، وذلك عن طريق رؤية أصدقائها المقربين، "أنا سينجل بس لازم أخرج بردوا، وأجيب لأصحابي اللي بحبهم، هدايا بمناسبة عيد الحب، مش لازم يوم عيد الحب يكون للمرتبطين بس" وفق حديثها لـ "هُن".

"عيد الحب حرام"، حاولت نورهان طارق، 24 عامًا، أن تقنع نفسها بحرمانية الاحتفال بعيد الحب، "لحد ما ارتبط هفضل أقول أن عيد الحب حرام والهدايا كمان".

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قررت ريم طارق، 26 عامًا، الاحتفال بعيد الحب بمفردها، "هجيب هدية لنفسي، وهروح المكان اللي بحبه مش لازم استنى حاجة، من حد أي حاجة هتسعدني هعملها وهتفرج على الماتش مع أصحابي".

اختارت ليلى خالد، 25 عامًا، الخروج مع والدتها وشقيقتها يوم عيد الحب، "مش لازم عيد الحب يبقى للمرتبطين بس ممكن كمان نخرج مع أصحابنا، والناس اللي بنحبهم أي حاجة هتتعمل مختلفة، هى احتفال بالنسبة ليا في اليوم ده".

بعد فسخ خطبتها رفضت نسمة طارق، الاحتفال بعيد الحب، "مش اليوم هو اللي بيعبر عن الحب أنا كان كل عيد حب خطيبى بيجيب ليا هدايا وفي الأخر سبنا بعض الحب الحقيقى مش محتاج يوم، وأنا عن نفسي مش هعمل أي حاجة مختلفة في اليوم ده".