5 أفكار لمكياج الفلانتين مستوحى من المشاهير

السموكي والروج الأحمر، هما ما يميز مكياج الفلانتين، ويختلف المكياج حسب المكان الذي ستحتفلين فيه، حيث إن السهر، يختلف عن المطعم الرومانسي، ويختلف كذلك عن الكافيه، لذا يجب توفيق المكياج حسب الزمان والمكان.

ويستعرض التقرير التالي أبرز أشكال الميكب ملائمة للفلانتين بحسب مجلة "Elle"، المتخصصة في شؤون المرأة.

اعتمدي على أحمر الشفاه

وهو اللوك القريب لمارجوت روبي، ويمكنك تجريبه لعيد الحب، وذلك بإضافة صبغة حمراء على الشفاه، ما يعطي مظهرًا مثاليًا، كما من الممكن أن تكملي اللوك برموش سوداء وجريئة وقوية.

الأحمر اللامع

هذا المكياج البسيط مكون بشكل رئيسي من أحمر الشفاه اللامع الكلاسيك، ويضاف اللمعان إلى اللون الأحمر المفضل لديك لقضاء عيد حب مشابه للنجمة يارا شهيدي.

المكياج الطبيعي

استوحي المكياج الطبيعي البسيط، من جيجي حديد، بلمسة من اللون الروز، وصيفة شفاه لامعة شفافة.

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الآيرلاينر

يعتمد هذا المكياج بشكل أساسي على وضع آيلاينر عريض، وكذلك كحل داخل العين، ومعه ضعي أحمر الشفاه المفضل لك سواء كان داكنا أو فاتحا.

السموكي ميكب

يعتمد هذا المكياج بشكل أساسي على وضع آيشادو وآيلانر ثقيل، ويبرز العيون بشكل كبير، وهو ملائم للسهرات والمطاعم، ويمكنك توفيقه مع أحمر الشفاة المفضل.

أكثر من تعتمد على المكياج هي النجمة كيم كاردشيان، ورغم أنها تفضل صبغة الشفاة الشفافة أو البيج، إلا أنه يليق عليها جميع الألوان.