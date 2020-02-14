ابنة عامر منيب عن تسجيل "عامل إيه في حياتك": "حسيت إن بابا كان معانا"

حلت مريم وزينة ونور، بنات الفنان الراحل عامر منيب، ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".

وقالت مريم، التي غنت أغنية "عامل إيه في حياتك"، وأهدتها لوالدتها، إنها كانت مرتاحة أثناء تسجيلها، بسبب تعاملها مع الفنان عمرو مصطفى، والكاتب تامر حسين والمنتج نصر محروس: "كنت حاسة إن بابا معانا، مكنتش حاسة بضغط، عمرو مصطفى مربيني وأنا عندي 5 سنين".

وأشارت، إلى أنها لم تقرر احتراف الغناء بعد، مشيرةً إلى أنها مترددة في ذلك، لترد عليها أختها زينة قائلةً: "أنا بحب صوتها أكتر في الإنجلش، وعاوزاها تمثل".

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وأوضحت، أنها تلقت الكثير من العروض للتمثيل في بعض الأعمال الفنية، بعدما عنت أغنيتها وأهدتها لوالدها.

ومازحت نور، أصغر بنات الفنان الراحل، أختيها، قائلةً: "أنا أكتر واحدة عاقلة في البيت، ونفسي تكمل، وتغني"، لترد عليها مريم قائلةً: "بتعرف تغني، وزينة لو اتمرنت تعرف تغني".