"ارتداء الأحمر في الفلانتين يجذبه".. دراسة تكشف دلالات اللون النفسية

يميز اللون الأحمر احتفالات عيد الحب في الـ14 من فبراير، وتحرص الفتيات والنساء كذلك على ارتداء هذا اللون للخروج في موعد غرامي، ويبدو أن هذا اللون لم يأت من فراغ، فله دلالات نفسية، ومعاني كثيرة كما أنه يجذب الطرف الآخر.

تقول مجلة "psychology Today"، وهي مجلة علمية نفسية تصدر كل شهرين في أمريكا، إن المرأة عندما ترتدي هذا اللون في عيد الحب، يجعلها أكثر جاذبية.

بالإضافة إلى ذلك يشعر الرجل بالإثارة والرغبة بمجرد رؤية حبيبته ترتدي اللون الأحمر، حيث إنه يرتبط بالرغبة والانجذاب بالشدة.

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وثبت أن المرأة تميل لارتداء اللون الأحمر إذا أرادت جذب رجل نحوها، ووفق دراسة أجريت على الإنترنت، أن النساء لا يملن لارتداء اللون الأحمر في حالة الخروج مع الجنس الآخر في موعد ليس غراميا، أو في حالة مقابلة رسمية، مثل العمل أو اجتماع عائلي.

وتقول دراسة أجرتها جامعة "بوتسدام" بألمانيا، وباحثون من أمريكا، أقيمت على عدد من السيدات والرجال، أن اللون الأحمر هو الأكثر جذبا للجنسين، حيث وضعت أمامهم مجموعة من الصور لأناس يرتدون ملابس وإكسسوارات مختلفة، ووجدت الدراسة وفق "دانييلا نييستا" القائمة على الدراسة، أن الإكسسوارات وقطع الملابس الحمراء والأحذية وغيرها كانت الأكثر جذبا للأشخاص محل الدراسة.

ودون المشاركون ارتدائهم لإكسسوارات من اللون الأحمر، بينما كانت الألوان الأخرى أقل ملاحظة مثل البرتقالي والبنفسجي والمارون، وهو ما يعني أن اللون الأحمر هو الأكثر جذبا للجنسين.