ابنة عامر منيب: عمرو مصطفى عمل "العالم الله" عشان أختي

حلت مريم وزينة ونور، بنات الفنان الراحل عامر منيب، ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".

وقالت مريم: "عمرو مصطفى عمل أغنية العالم الله، لعمرو دياب، عشان زينة أول ما اتولدت، ومن كلمات الأغنية مبروك يا عامر يا منيب بنتك زينة يحميها لك الله".

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وغنت مريم، كلمات الأغنية التي قالتها، لترد عليها منى الشاذلي ممازحةً: "عمرو دياب هيكرهنا دلوقتي".

وردت عليها مريم وقالت: "لا، هو طبعًا هو بيغنيها لها أول ما بيشوفها".