"حسناء الزمالك" توجه رسالة لزوجها في عيد الحب عبر "الوطن"

عقب أيام، من احتفالها بعيد ميلاد زوجها اللاعب محمد عنتر، وجهت دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، رسالة رومانسية إليه، بمناسبة عيد الحب "فلانتين"، عبر "الوطن".
تضمنت الرسالة، العديد من عبارات الحب والغزل، من بينها: "ده تالت عيد حب يعدي علينا، والحمد لله في حب ورضا.. وحقيقي أنا بعيش أسعد أيام حياتي معاك".
وفي يناير الماضي، أعلن محمد عنتر اللاعب بنادي الزمالك، إنجاب زوجته دنيا الحلو الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، طفلهما الأول "يامن" ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" و"إنستجرام".
وكتب "عنتر": "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله.. يا من محمد عنتر"، مرفقا صورتين، إحدهما تجمعه بزوجته على سرير المستشفى عقب ولادها، حاملا الرضيع بين يديه.
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