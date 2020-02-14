فاجأت إيمان الألفي، زوجة الفنان الراحل عامر منيب، بناتها مريم وزينة ونور، خلال استضافتهن ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "CBC".
وانضمت "الألفي"، إلى بناتها في الفقرة الأخيرة من البرنامج، وسط فرحة كبيرة، وترحيب من البنات، وتصفيق كل المتواجدين في الأستديو.
وقالت الألفي، إنها من أقنعت ابنتها بغناء أغنية "عامل إيه في حياتك"، لتمازحها منى الشاذلي، قائلةً: "إزاي استحملتيها"، لترد الأخيرة ممازحةً إياها: "بحاول".
وسألتها منى الشاذلي، عما إذا خافت على ابنتها مريم بعد نجاح الأغنية، لترد: "ميتخفش عليها خالص، ومكناش متوقعين إنها تبقى تريند بالسرعة دي، ودلوقتي الأغنية عدت 10 مليون مشاهدة ولسه مكملناش شهرين".
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عامر منيب تفاجئ بناتها على الهواء.. ومنى الشاذلي تمازحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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