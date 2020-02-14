صداع النظارة الطبية الجديدة.. عرض أم مرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

الصداع، من المشكلات الصحية التي يعاني منها ضعاف النظر عند ارتداء النظارة الطبية لأول مرة أو استبدال النظارة القديمة بأخرى جديدة، الأمر الذي يجعلهم يرجحون أن السبب وراء هذه المشكلة، هو خلل في قياسات النظارة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب الشعور بالصداع عند ارتداء النظارة الطبية لأول مرة، وفقًا لموقع "All about vision".

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