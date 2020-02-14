فساتين سهرة قصيرة استوحيها من كاميلا كابيلو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - تعتبر كاميلا كابيلو Camila Cabello من أكثر النجمات الشابات شهرة في العالم، وخلال فترة وجيزة استطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من أكثر المغنيات اللاتينيات والعالميات قوّة رغم سنها الشابة، ومنذ دخولها عالم الفن والأضواء رصدنا لها الكثير من الإطلالات المميزة على السجادة الحمراء التي اختارتها لمناسبات مختلفة، وقد لفتتنا بشكل خاص الإطلالات في الفساتين القصيرة ذات الطابع الذي جمع بين الأناقة والعصرية، ولهذا فقد اخترنا لك اليوم بالصور مجموعة فساتين قصيرة لتستوحيها من إطلالات كاميلا كابيلو وإليك بعض الأمثلة.



كاميلا كابيلو في فستان قصير من ألكسندر مكوين

لوك عصري لكاميلا كابيلو في فستان قصير من الكسندر مكوين



إطلالة في فستان سهرة قصير جمعت بين الأناقة والعصرية اعتمدتها كاميلا كابيلو Camila Cabello وقد اختارت فيها فستاناً قصيراً بقصة البليزر من ألكسندر مكوين Alexander McQueen تصميمه مميز، ولا سيما من ناحية الأكمام المنفوخة المصنوعة من الساتان باللون الفوشيا، وكانت قد نسقت معه جزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة وعقد تشوكر أسود.

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فستان قصير من المخمل الأسود اختارته كاميلا كابيلو

اختارت كاميلا كابيلو فستان مبتكر من المخمل الأسود



لوك ذو طابع دراماتيكي اعتمدته كاميلا كابيلو Camila Cabello حيث إنها اختارت فستاناً قصيراً من المخمل باللون الأسود من ريدمشن Redemption ياقته مفتوحة على شكل حرف V وأكتافه بارزة بطريقة مبالغ بها، وقد نسقت معه حذاءً أنيقاً كعب عال باللون الأسود أيضاً.

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إطلالة مميزة في فستان سهرة قصير من زهير مراد اعتمدتها كاميلا كابيلو

تألقت كاميلا كابيلو في فستان قصير من زهير مراد



شاهدنا كاميلا كابيلو Camila Cabello في هذه الإطلالة وقد تألقت في فستان سهرة قصير بتصميم مميز كانت قد اختارته من دار زهير مراد Zuhair Murad مصنوع من قماش الأورغانزا على شكل طبقات ناعمة من الكشكش باللون الزهري الفاتح، وخصره مزين بحزام من الجلد، وقد نسقت معه حذاءً براقاً كعب عال باللون الفضي.

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كاميلا كابيلو في فستان قصير من رالف أند روسو

اطلالة مميزة في فستان قصير مورد تألقت بها كاميلا كابيلو



من إطلالات كاميلا كابيلو Camila Cabello المميزة في الفساتين القصيرة كانت إطلالتها في هذا الفستان المبتكر الذي اختارته من دار رالف أند روسو Ralph&Russo بقصة الكتف الواحد وبقماشه المعرق بألوان زاهية، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج.



إطلالات مميزة في فساتين سهرة قصيرة نسقتها كاميلا كابيلو Camila Cabello واعتمدتها في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك.

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